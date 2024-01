Stade de l'Union - Nous tenons à ce que le club reste à Forest, dit la bourgmestre

Selon celle-ci, les discussions du début de l'été 2023 n'ont pas abouti à un accord entre la commune et la RUSG mais "le dialogue se poursuit plus discrètement"".

Mariam El Hamidine a toutefois indiqué que des questions se posaient encore sur les terrains de la mobilité et de l'environnement concernant le site du Bempt que le club convoite et qui est utilisé par 2.000 joueu(r)(se)s de Forest et d'ailleurs.

"En tant que bourgmestre, je dois avoir des réponses à toutes ces questions pour engager les Forestois(es) ou pas. Il y a des réunions constructives entre le club, la commune et la Région et on verra les résultats de ces réunions. On n'en est pas encore à un feu vert", a-t-elle précisé.