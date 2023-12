Stade de l'Union: pas de solution en vue; les échanges sont plus discrets

"Les discussions du début de l'été 2023 n'ont pas abouti à un accord entre la commune et la Royale Union Saint-Gilloise mais le dialogue se poursuit. Les trois parties ont décidé de ne pas poursuivre le dialogue sur la base d'un Memory Of Understanding formel, mais de poursuivre le dialogue plus discrètement", a affirmé la secrétaire d'Etat interrogée sur ce dossier par les députés Gaëtan Van Goisenhoven (MR) et Marie Nagy (DéFI). .

Selon Ans Persoons, les résultats de l'étude de mobilité approfondie que le club s'est engagé à lancer, en concertation directe avec la commune de Forest et l'ensemble des autorités régionales compétentes sont attendus pour le début de l'année 2024.