Stade Roi Baudouin: une plainte envisagée contre les ex-responsables de la pelouse

"Cela me gêne que l'on me montre du doigt pour le scandale de la semaine dernière", a déclaré M. Van Wynsberghe à Het Laatste Nieuws. "Dès le début du mois de mai, quand j'étais encore en service, on avait averti les services de la ville qu'il était nécessaire, à court terme, de changer le système de drainage", a-t-il encore ajouté à La DH. "Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il n'a pas été possible de jouer mercredi dernier."

L'homme a affirmé que ce sont surtout les grands concerts organisés durant l'été qui sont notamment en cause.

Selon la Ville de Bruxelles, plusieurs éléments suspects ont été découverts ces derniers mois par le service des sports de la Ville dans le cadre de l'entretien du terrain. "Compte tenu de la gravité des défauts d'exécution et des éléments identifiés, la Ville, en consultation avec ses avocats, prépare un dossier en vue d'intenter une action en justice et de déposer une plainte dans un avenir proche", a déclaré le cabinet de Benoit Hellings.