Standard/Union, duel des Sporting et "Bataille des Flandres" au menu de la 8e journée

La 8e journée du championnat de Belgique de football débute vendredi par un duel entre le Standard et l'Union Saint-Gilloise. La journée proposera aussi le duel des Sporting, Anderlecht, qui vient de se séparer de l'entraîneur Brian Riemer, et Charleroi, samedi ainsi que la "Bataille des Flandres" entre le Club Bruges et La Gantoise dimanche.