Statu quo dans le championnat écossais après un nul spectaculaire entre Rangers et Celtic

Les Rangers et le Celtic ont partagé les points (3-3) dimanche lors de la 32e et avant-dernière journée de la phase régulière de Premiership à Glasgow. Le suspense reste entier pour le titre entre les deux équipes, seulement séparées d'un point au classement.

Le Celtic a très vite pris les devants avec un but du Japonais Daizen Maeda dès la première minute de jeu. Un pénalty de Matt O'Riley (34e) a permis aux Bhoys de rentrer au vestiaire avec deux buts d'avance.

En seconde période, le capitaine James Tavernier, sur pénalty, a remis les Rangers à un but de leurs adversaires (55e) et Cyriel Dessers (ex-Louvain, Lokeren et Genk) a cru égaliser (57e) mais son but a été refusé par l'arbitrage vidéo. Les Rangers sont revenus à égalité dans les dernières minutes grâce à Abdallah Sima, servi par Dessers (86e), mais le Celtic a de nouveau marqué deux minutes plus tard via Adam Idah (88e). Rabbi Matondo (ex-Cercle) a finalement arraché le match nul dans le temps additionnel (90e+6).