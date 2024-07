Stefan de Vrij élu Homme du match Pays-Bas/Turquie

Le Panel des observateurs techniques de l'UEFA a estimé que De Vrij a été "solide en défense et a fait preuve d'un grand sens de l'initiative en seconde période, inscrivant de la tête un but précieux". Le défenseur a égalisé à la 70e minute après le but d'ouverture de Samet Akaydin. Un but contre son camp de Mert Müldür a ensuite offert la victoire aux 'Oranje'.