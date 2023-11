Stephen Kenny n'est plus le sélectionneur de la République d'Irlande

"Lors de sa période en tant qu'entraineur, Stephen et son staff ont travaillé d'arrache-pied pour créer l'environnement idéal, propice au développement de notre équipe nationale, et nous l'en remercions." a commenté Jonathan Hill, CEO de la Fédération. "Stephen a supervisé une période de transition importante pour notre équipe nationale." a-t-il ajouté.

Stephen Kenny avait été nommé à la tête des 'Boys in Green' en avril 2020 et avait été désigné pour qualifier l'Irlande à l'Euro 2024, sans parvenir à atteindre cet objectif. L'Irlande a terminé 4e du groupe B des qualifications pour l'Euro, derrière la France, les Pays-Bas et la Grèce.