Steve Cooper licencié de son poste d'entraîneur de Nottingham Forest

L'Anglais Steve Cooper n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest, où évolue le Diable Rouge Orel Mangala, a annoncé le club anglais de Premier League mardi soir. Le technicien de 44 ans avait fait remonter Forest en Premier League en 2022 après 23 ans d'absence dans l'élite du football anglais.

"Tout le monde à Nottingham Forest souhaite remercier Steve pour son investissement" a commenté Evangelos Marinaki, le propriétaire grec du club deux fois vainqueur de la Coupe des clubs champions, sur le site du club. Le fait qu'il ait ramené Forest en Premier League restera sans aucun doute un moment emblématique de l'histoire du club. Steve restera toujours un ami du club et sera toujours le bienvenu au City Ground. Nous lui souhaitons bonne chance pour le futur". Dans son communiqué, le club annoncé également qu'il nommera un remplaçant "en temps voulu".

Forest flirte actuellement avec la zone rouge : après 17 journées, le club est 17e avec 14 points, cinq de plus que Luton Town, 18e. Sur les 13 derniers matches de Premier League, Nottingham n'a remporté qu'une seule victoire, le 5 novembre face à Aston Villa (2-0). Mangala et ses coéquipiers reçoivent Bournemouth, 14e, samedi, dans un match important dans la course au maintien.