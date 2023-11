Stijn Stijnen risque une sanction à l'inverse de Davor Matijas

En revanche, le gardien Davor Matijas (Beerschot) ne sera pas suspendu. Exclu dès la 24e minute, dimanche face au Club NXT (victoire 0-2), en raison d'une faute de main en dehors du grand rectangle. Il s'est avéré qu'il n'a pas commis cette faute.

Le parquet a justifié la sévérité de son réquisitoire envers l'ancien gardien des Diables Rouges, exclu dix minutes avant la fin de la rencontre. Il lui reproche son intimidation et ses menaces envers les arbitres et son comportement inapproprié après son exclusion. La critique est permise, précise le parquet, mais pas de la manière dont elle a été exprimée. En plus de la suspension, Stijnen risque une amende de 2.000 euros.