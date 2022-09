Stipe Perica est persuadé que le Standard retrouvera le chemin de l'Europe

(Belga) Le Standard de Liège a présenté mercredi à la presse son nouvel attaquant, Stipe Perica, transféré il y a peu du Maccabi Tel Aviv, où il a évolué un an, disputé 51 rencontres et inscrit 20 buts. Le joueur croate de 27 ans, qui avait évolué à Mouscron en 2020, espère apporter son expérience au sein de sa nouvelle équipe afin de permettre au club liégeois de renouer avec le top 8 et l'Europe après une saison passée extrêmement compliquée (14e au classement final avec 36 points en 34 matches). "Je suis un bien meilleur attaquant qu'auparavant et bien plus expérimenté", estime-t-il, "avec 20 goals inscrits la saison dernière en Israël, je suis dans de bonnes conditions pour permettre au Standard d'atteindre son but". Malgré sa bonne saison à Tel Aviv, l'attaquant croate trouve qu'il avait encore mieux performé en Italie en 2021: "Ma meilleure saison, c'était avec Udinese, même si c'est vrai que c'est en Israël que j'ai inscrit le plus de goals, mais je pense que je peux faire encore mieux".

Stipe Perica, qui est rentré à la 71e minute de jeu contre Saint-Trond le week-end dernier, s'est montré satisfait de son intégration au sein de l'équipe: "C'était un match difficile, c'est vrai, mais on a gagné", a-t-il ajouté, "je suis prêt à jouer et à me battre". L'équipe liégeoise affrontera le Club de Bruges dimanche, vainqueur impressionnant à Porto (0-4) en, Ligue des Champions. "C'est l'une des meilleures équipes du championnat, on fera notre possible", a commenté le joueur, qui est persuadé que le Standard retrouvera l'Europe en fin de saison, "on ira pas à pas, match après match". (Belga)