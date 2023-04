Strasbourg, avec Sels, s'incline face à Lyon

En première période, Bradley Barcola (10e) a rapidement trouvé le chemin des filets pour Lyon, mais le but a été annulé après une consultation du VAR pour une position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, le RCS en a profité pour ouvrir le score grâce à une belle frappe de Morgan Sanson (15e, 1-0). Après la demi-heure, les 'Gones' ont repris le contrôle de la rencontre avec une action collective conclue par Castello Lukeba (32e, 1-1) et un tir en finesse de Maxence Caqueret (36e, 1-2).

Après la pause, Frederic Antonetti a effectué plusieurs changements, mais le score est resté inchangé. En fin de rencontre, Castello Lukeba (90+2e) a écopé d'une deuxième carte jaune qui lui a un valu un retour au vestiaire prématuré.