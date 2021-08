Strasbourg, avec un solide Sels, décroche son premier succès face à Brest

(Belga) Matz Sels était bien dans le but de Strasbourg, qui a décroché son premier succès de la saison au détriment de Brest (3-1) dans le cadre de la 4e journée de championnat de France dimanche.

Sanjin Prcic a ouvert le score pour les Alsaciens (24e, 1-0) mais Irvin Cardona a directement égalisé sur superbe enchaînement contrôle orienté - extérieur du pied (26e, 1-1). Juste avant la pause, les Strasbourgeois ont repris l'avance grâce à un autogoal de Jean-Kévin Duverne (42e, 2-1). En seconde période, les Brestois ont poussé pour égaliser, mais ils sont tombés sur un Sels solide. Et finalement, Adrien Thomasson a assuré le succès des Alsaciens, qui se hissent en 12e position (4 points). Brest, qui n'a toujours pas gagné de rencontre, est 17e (2 points) . En Angleterre, Watford s'est incliné à Tottenham 1-0 dans un match comptant pour la troisième journée de championnat. L'unique but inscrit par Heung-Min Son (42e) permet aux Spurs de rester en tête avec le maximum de points (9). Christian Kabasele est resté sur le banc chez les Cottagers, qui se retrouvent en 12e position (3 points). Aux Pays-Bas, Vitesse, qui a éliminé Anderlecht en barrages de la Conference League jeudi, n'a pas fait le poids à l'Ajax (5-0). Les Amsterlodamois menaient 3-0 au repos et le score final était déjà acquis quand Lois Openda est sorti chez les visiteurs (69e). Après trois journées, l'Ajax est deuxième avec 7 points, de deux moins que le PSV. Vitesse est 13e (3 points). La colonie belge de Heracles a subi une deuxième défaite à domicile face à Nimègue et Jonathan Okita (0-1). L'équipe d'Almelo, qui ne compte qu'un seul point (16e), s'est retrouvée à dix suite à l'exclusion de Sinan Bakis (42e) et Ali Akman (45e, 0-1) en a profité pour donner la victoire aux visiteurs, qui se retrouvent 7e (6 points). A Heracles, Noah Fadiga, averti à la 77e, et Lucas Schoofs ont joué tout le match, Ismail Azzaoui est monté au jeu (46e) et Elias Sierra est resté sur le banc. (Belga)