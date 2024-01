Strasbourg domine Clermont sans Sels, Reims sorti par Sochaux

Strasbourg se déplaçait à Clermont sans son gardien habituel, Matz Sels étant laissé au repos, mais s'est tout de même imposé (1-3), avec des buts d'Abakar Sylla (32e), Habib Diarra (49e) et Dilane Bakwa (60e). Mehdi Zeffane a sauvé l'honneur pour Clermont (88e), pour qui Maximiliano Caufriez a joué tout le match.

Le Stade de Reims se déplaçait à Sochaux pour affronter l'équipe pensionnaire de troisième division mais les joueurs de Will Still n'ont pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire (2-2). Les deux équipes se sont départagées aux tirs au but et Sochaux s'est imposé 5-4. L'ancien de l'Union Teddy Teuma a notamment manqué sa tentative côté rémois.