Strasbourg et Matz Sels renouent avec la victoire

Emanuel Emegha a donné l'avance au Racing d'une jolie reprise au second poteau sur un centre de Dilane Bakwa (21e, 1-0) et Yoann Samier a égalisé en début de seconde période du pied droit au second poteau (49e, 1-1). Le suspense est resté entier jusqu'à la dernière seconde lorsqu'Abakar Sylla a placé une tête pleine de rage sur corner (90e+7, 2-1).