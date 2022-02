Stuttgart et Mangala s'enfoncent après une nouvelle défaite contre Francfort

(Belga) Stuttgart et Orel Mangala, battus à Francfort, ont fait une mauvaise opération en Bundesliga samedi lors de la 21e journée de championnat.

Dix-septième de Bundesliga et en grande difficulté depuis des semaines, Stuttgart s'est incliné devant l'Eintracht Francfort sur le score de 2-3. N'Dicka (7e), et Hrustic (47e et 77e) ont marqué les buts des visiteurs qui ont empoché la victoire malgré le retour au score à deux reprises de Stuttgart via Anton (42e) puis Kalajdzic (70e). Titulaire, Mangala a disputé toute la rencontre pour le VfB. Avec Nathan De Medina titulaire à la gauche de la défense, l'Arminia Bielefeld a fait match nul face au Borussia Mönchengladbach, 1-1, avec des buts de Serra (19e) et Plea (38e). De Medina a été remplacé à la 71e minute par Bello. Au classement, les deux clubs sont juste au-dessus de la zone de relégation. Le Borussia est 12e est avec 23 points et compte 1 point d'avance sur l'Arminia qui est 14e. Stuttgart est 17e avec 18 points alors que Francfort est 9e. (Belga)