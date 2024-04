Succès de l'Atalanta face à la Fiorentina et qualification en finale de la Coupe d'Italie

Charles De Ketelaere et l'Atalanta se sont qualifiés en finale de la Coupe d'Italie après leur victoire 4-1 face à la Fiorentina en demi-finale retour mercredi. Virtuellement éliminés à la 69e minute, les joueurs de Bergame se sont réveillés en fin de match pour se qualifier face à une Fiorentina réduite à dix.

Les coéquipiers de De Ketelaere ont pensé doublé la mise plus tard mais le but de Scamacca était annulé pour une faute de l'attaquant italien (13e). Le score restait de 1-0 à la pause.

L'Atalanta a repris l'avantage quelques minutes plus tard grâce à une reprise acrobatique de Gianluca Scamacca (75e) sur une remise de la tête de Charles de Ketelaere.

En toute fin de rencontre, Ademola Lookman a délivré tout le Gewiss Stadium en inscrivant un troisième but pour 'La Dea' et a permis d'éviter des prolongations à son équipe (90+5e). Mario Pasalic a ensuite confirmé la tendance en inscrivant un dernier but (90+8e) pour fixer la marque finale à 4-1.

Les coéquipiers de Charles De Ketelaere retrouveront la Juventus, qui s'est qualifiée face à la Lazio mardi soir, en finale le 15 mai prochain, à 18h.