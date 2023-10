Suisse et Belarus partagent après un scénario fou , la Tchéquie bat les Féroé

Xherdan Shaqiri a ouvert la marque d'une magnifique frappe à l'arrêt, enroulée du gauche dans la lucarne opposée (28e). Sur une de ses seules possessions de balle, le Belarus a surpris la Nati à l'heure de jeu, Dmitri Antilevski adressant un centre de la gauche pour la tête de Maks Ebong (61e). Le Belarus a pris les devants, à la surprise générale, sur corner, avec une tête puissante de Denis Polyakov dans la lucarne de Yann Sommer (69e). Les Bélarusses ont même enfoncé le clou : après une inattention de la défense suisse sur un long ballon venu de la défense, Dmitri Antilevski s'est retrouvé seul face à Sommer et a conclu du droit (84e).

Après ce coup sur la tête, les Suisses sont revenus dans le match, Manuel Akanji convertissant un coup-franc de Shaqiri du bout du pied (89e). Zeki Amdouni a finalement égalisé une minute plus tard, en poussant dans le but un ballon mal dégagé après une remise puissante de la tête sur Ignatovich (90e). La Suisse reste en tête de son groupe avec 15 points, deux de plus que la Roumanie, qui reçoit Andorre à 20h45. La Biélorussie est 5e avec six points.