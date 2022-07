Supercoupe de Belgique - Le Club Bruges et La Gantoise lancent la saison en Belgique avec la Supercoupe

(Belga) Le Club Bruges et La Gantoise s'affronteront dimanche sur le coup de 18 heures au stade Jan Breydel pour le compte de la 42e Supercoupe de Belgique. Chaque année, ce rendez-vous lance officieusement la nouvelle saison du football belge.

La Supercoupe de Belgique oppose traditionnellement le champion en titre et le vainqueur de la Coupe de Belgique (ou le finaliste en cas de doublé). Le duel se déroule à chaque fois sur la pelouse de l'équipe qui a remporté le championnat. La saison dernière, les Brugeois ont empoché un troisième titre consécutif, le 18e dans l'histoire des Blauw en Zwart. De leur côté, les Buffalos ont soulevé la Croky Cup après avoir disposé d'Anderlecht en finale à l'issue des tirs au but. La formation gantoise a ainsi pu garnir son armoire à trophées d'une quatrième coupe nationale. Depuis, le Club Bruges a changé d'entraîneur, Carl Hoefkens, un ancien de la maison, succédant à Alfred Schreuder, parti à l'Ajax Amsterdam. Hein Vanhaezebrouck est lui toujours sur le banc gantois. Les deux équipes n'aborderont pas ce rendez-vous dominical de la même manière. Là où Bruges pourra compter sur un effectif presque au grand complet, à l'exception des absences de Mats Rits (blessé) et Stanley Nsoki (suspendu), La Gantoise devra composer avec de nombreux blessés, parmi lesquels Julien De Sart, Vadis Odjija ou encore Sven Kums. Avec 16 victoires, le Club Bruges est l'équipe qui a remporté le plus souvent la Supercoupe de Belgique, devant Anderlecht, vainqueur à 13 reprises. Lors de la dernière édition, les Brugeois s'étaient imposés 3-2 face à Genk, dauphin des Blauw en Zwart en championnat en plus d'avoir remporté la Coupe de Belgique. (Belga)