Supercoupe de Belgique - Le Club de Bruges canalise La Gantoise et s'offre sa 17e Supercoupe

(Belga) Dimanche soir, le Club de Bruges s'est imposé 1-0 face à La Gantoise, en Supercoupe de Belgique. Grâce au but de Skov Olsen (39e), les Brugeois remportent la 17e Supercoupe de leur histoire après une rencontre sous contrôle.

Le début de match a été à l'avantage des Brugeois, et Roef a dû s'employer dès l'entame devant une tentative à bout portant de Vormer, trouvé par un centre de Meijer sur la gauche (8e). Après une vingtaine de minutes, La Gantoise a réussi à émerger, d'abord avec une percée d'Hjulsager pour servir Cuypers, mais son centre n'a pas trouvé preneur dans la zone dangereuse (20e). Gand a ensuite pris l'ascendant, avec une frappe de Nurio (36e) avant un but de Tissoudali, qui a repris un centre millimétré de Samoise dans le dos de la défense (37e), mais le Marocain était hors-jeu. Et Bruges a saisi sa chance pour punir son adversaire dans la foulée, lorsque Skov Olsen est rentré dans la surface depuis le flanc droit pour frapper à ras de terre et tromper Roef avec la complicité d'une déviation malheureuse de Ngadeu (1-0, 39e). Au retour des vestiaires, La Gantoise a montré sa volonté. Tissoudali a été surpris d'hériter un ballon dans les six mètres, mais a croqué sa frappe à bout portant (48e) avant qu'Hjulsager ne décoche une frappe de l'extérieur de la surface pour réveiller Mignolet (55e). Dans le dernier quart de la rencontre, les Buffalos ont tout essayé pour égaliser, se rapprochant parfois dangereusement des buts de Mignolet, notamment sur phase arrêtée. Odoi a dû s'employer pour stopper une percée dangereuse de Tissoudali (70e), mais la plupart des assauts gantois n'ont pas donné lieu à des occasions franches. Le Club a joué de son expérience pour défendre son avance et s'offrir un nouveau trophée. (Belga)