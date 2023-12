Supporter tué à Nantes: un chauffeur de VTC mis en examen pour meurtre

L'un des deux hommes, en garde à vue depuis dimanche matin, a été mis en examen pour homicide volontaire et extorsion avec arme, a annoncé lundi soir le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

Un second chauffeur de VTC a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des violences volontaires sur les lieux de la rixe et pour altération de preuves, selon le procureur.

Peu avant 20h00 samedi soir, "au moins six véhicules" transportant des supporters niçois du centre-ville vers le stade de la Beaujoire avaient été pris à partie "par un nombre important de supporters du FC Nantes", a expliqué le procureur lors d'un point presse lundi en fin d'après-midi.

La manière dont les supporters niçois ont été identifiés comme tels est encore inconnue.