Surprise en début de match, La Gantoise s'impose finalement avec aisance contre Vikingur

La Gantoise s'est imposée 4-1 face à Vikingur, club des Iles Féroé, jeudi dans le cadre de la manche aller du 2e tour préliminaire de la Conference League. Les buts gantois ont été inscrits par Hong (deux fois), Kums et de Sart.

À partir de là, Gand commençait à hausser son niveau de jeu et parvenait à recoller au score. Un ballon mal géré par la défense de Vikingur permettait à Hong de marquer (24e, 1-1). Les hommes de Wouter Vrancken, qui dirigeait son premier match officiel, continuaient à pousser, mais la défense adverse tenait bon.

Face à son modeste adversaire, vice-champion des Iles Féroé, La Gantoise a eu un début de match compliqué. Dès la 2e, les Nordiques ouvraient la marque, mais l'arbitre l'annulait directement pour une faute dans le rectangle. Un avertissement que les Buffalos ne prenaient pas au sérieux puisqu'une dizaine de minutes plus tard, Vikingur ouvrait pour de bon la marque. Profitant d'un cafouillage dans le rectangle, Nielsen expédiait le cuir au fond des filets de Roef et médusait la Planet Group Arena (13e, 0-1).

Jusqu'à la 59e quand une belle combinaison entre Kums et Hong permettait au capitaine, d'un plat du pied assuré, de faire passer La Gantoise devant. À partir de là, Vikingur ne trouvait plus les ressources de ressortir et s'enfonçait petit à petit. Julien de Sart, annoncé sur le départ, profitait d'un penalty pour alourdir la marque (68e, 3-1) avant que Hong n'inscrive un doublé en profitant d'une erreur du portier. Sur un ballon aérien banal, celui-ci relâchait maladroitement le cuir devant le Sud-coréen qui n'avait qu'à le pousser au fond.

Avec cette solide victoire, La Gantoise prend une belle option pour sa qualification. Elle jouera son match retour la semaine prochaine, jeudi 1er août, à Vikingur (19h45).