Swerts: "Je ne peux blâmer personne, notre bloc était bon"

"Je suis très déçu, surtout parce que le but est tombé sur le tard", a regretté Gill Swerts, le coach des U21 belges. "Nous avons affronté un adversaire fort et nous lui avons causé pas mal de souci. Je ne peux blâmer personne, notre bloc était bon et les tâches ont été effectuées comme demandé."

"Le but est tombé après un triple changement. Juste après avoir conquis le ballon, nous l'avons perdu à nouveau et deux passes plus tard, le ballon était dedans. C'est très amer, mais j'ai vu de bonnes choses pendant ce stage et j'ai découvert de nouveaux joueurs. Le fait que nous aurions dû gagner à domicile contre l'Espagne (1-1, ndlr) et que nous aurions dû faire match nul ici, donne un bon sentiment et de la confiance pour l'avenir", a poursuivi Sweerts.