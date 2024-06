Sylvinho trouve le partage contre la Croatie logique: "Nous méritons le match nul"

"Tout d'abord, il faut respecter l'adversaire car la Croatie a réalisé d'excellentes choses ces dernières années. Ils ont des joueurs incroyables. Le match est difficile à analyser. En première période, nous avons très bien joué mais nous avons été en grosses difficultés pendant 15 à 20 minutes en seconde période. Mais, au bout du compte, nous méritons le match nul", a réagi Sylvinho.

Pour l'ancien international brésilien, ce match devrait rester dans les annales du football albanais. "Nous nous souviendrons de ce match, on est fiers de nos supporters qui se sont déplacés en nombre, la nation devrait être fière de la performance et du résultat. On doit savourer ce genre de tournois, nous ne sommes à l'Euro que pour la seconde fois."