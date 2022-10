Teddy Teuma s'attend à "un match très tendu" pour l'Union face à Braga

(Belga) Teddy Teuma et l'Union Saint-Gilloise espèrent poursuivre leur parcours sans faute en Europa League lors de la réception de Braga jeudi à 18h45 pour la 4e journée du groupe D. "Notre position nous fait rêver. Nous allons devoir garder notre état d'esprit et aborder ce match comme les autres", a confié le capitaine bruxellois mercredi lors de la conférence de presse de veille de match.

En cas de victoire face à Braga jeudi, les Saint-Gillois seront assurés de terminer au moins à la 2e place du groupe D. "Ce sera un match très tendu face à une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europa League. Nous allons devoir maintenir notre niveau très haut si nous voulons nous qualifier. Nous méritons notre place et nous devons nous battre pour finir dans les deux premiers. Nous méritons tout ce qui nous arrive." En face, les Portugais voudront certainement remettre les pendules après la défaite 1-2 jeudi dernier. "C'est un très grand match qui nous attend", a ajouté Teuma. "Nous devons rester les pieds sur terre et prendre match par match. Braga voudra montrer pourquoi le club était dans le pot 1 et pas nous. C'est une équipe très solide et je ne suis pas sûr qu'ils méritaient de perdre jeudi dernier." En tête de son groupe en Europa League avec un 9 sur 9 et 3e en championnat à égalité avec le Club de Bruges, l'Union est sur un petit nuage. "Je dis depuis le début de saison que nous sommes une équipe jeune et ambitieuse qui a besoin d'expérience et de maturité. Nous sommes en train de grandir. Notre jeunesse et notre ambition forment notre force. Nous avons envie de continuer à progresser pour poursuivre le chemin que nous avions débuté il y a trois ans", a conclu Teuma. (Belga)