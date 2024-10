Tedesco appelle Fofana, Ngonge, Smets et Vandevoordt, pas De Bruyne et Lukaku

Domenico Tedesco a dévoilé vendredi à Tubize une liste de XX Diables Rouges repris pour les matches de Ligue des Nations en Italie et contre la France. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ne sont pas repris tandis que Malick Fofana et Cyril Ngonge, Matte Smets et Maarten Vandevoodrt fêtent leur première sélection.