Tedesco appelle quatre nouveaux: "Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais"

Après Julien Duranville et Arne Engels en septembre, Domenico Tedesco a cette fois sorti quatre lapins de son chapeau pour la prochaine fenêtre internationale avec Malick Fofana, Matte Smets, Cyril Ngonge et Maarten Vandevoordt. "Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais", a commenté Tedesco vendredi en conférence de presse à Tubize.