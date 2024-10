Tedesco n'alignera pas Doku latéral droit contre la France: "Je ne suis pas si fou"

Le sélectionneur est également revenu plus globalement sur le match contre l'Italie où les Diables ont arraché un partage après avoir été mené 2-0 et joué en supériorité numérique pendant un peu plus d'une mi-temps.

"J'avais expliqué mon plan après le match. Je ne voulais pas l'aligner comme latéral droit, je ne suis pas si fou. Il ne jouera pas à ce poste demain (lundi, ndlr.)", a souri Tedesco dimanche en conférence de presse. "Contre l'Italie, le but était d'avoir la possession et nous l'avons eue mais pas pendant 90 minutes. Cela permettait à Jérémy de défendre haut. Parfois, les choses vont dans votre sens et parfois non, c'est pour cela que nous avons fait des changements après le 2-0."

"Nous avons eu une session vidéo samedi et elle était basée à 90% sur les 30 premières minutes. En encaissant le premier but après une minute, nous n'avons plus respecté le plan qui était d'être compact. Nous étions trop impatients. Néanmoins, je veux aussi souligner la bonne réaction du groupe. Il y a certes eu une carte rouge mais cela fait partie du jeu et nous l'avons provoquée. Il y aurait même pu en avoir une deuxième et un penalty en seconde période."

Rentrés de Rome dans la nuit de jeudi à vendredi, les Diables n'ont pu s'entraîner qu'une fois au complet ce dimanche avant le match contre la France. "Ceux qui n'ont pas joué en Italie se sont entraînés samedi mais c'était un entraînement technique et non tactique. Nous fonctionnons toujours comme ça. Le deuxième jour après un match est toujours le plus difficile. Toute l'équipe s'est bien entraînée aujourd'hui (dimanche, ndlr.)."