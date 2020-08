Telenet trouve à son tour un accord avec Eleven pour la diffusion de la Pro League

(Belga) Eleven Sports a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec Telenet portant sur la retransmission des matchs de la Pro League. L'accord porte sur les cinq prochaines saisons, a fait savoir la chaîne sur Twitter.

Cet accord permet aux abonnés Play Sports de Telenet de suivre les matchs du championnat belge en direct sur Play Sports. Les clients de l'opérateur peuvent désormais se rendre sur les trois nouvelles chaînes d'Eleven, sur les canaux des chaînes Play Sports 6, 7 et 8. Les matchs de football de la Jupiler Pro League, mais aussi les matchs de la D1B Pro League, de la Supercoupe, de la Women's Super League et de l'E-Pro League seront diffusés sur ces chaînes. Vendredi dernier, c'est Voo qui annonçait être parvenu à un accord avec Eleven Sports. Après Proximus, Orange, et le M7 Group (Télésat et TV Vlaanderen), Telenet est le dernier opérateur de télécommunications à obtenir un accord de diffusion du football belge. Le championnat de football, la Jupiler Pro League, a repris le week-end dernier. (Belga)