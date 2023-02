Tensions au Pérou : La nouvelle saison du championnat de football débute sans spectateurs

(Belga) Le tournoi de football de première division péruvienne débutera ce week-end à huis clos, après 15 jours de suspension en raison des manifestations réclamant la démission de la présidente Dina Boluarte, a indiqué mercredi la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué.

Les matchs de la première et de la deuxième journée ont été reportés et "la Ligue d'ouverture 2023 débutera ce week-end avec la troisième journée, qui se jouera sans spectateurs sur recommandation des autorités", a précisé la LFP. La décision a été prise après une réunion entre les autorités de la présidence du Conseil des ministres, la Fédération péruvienne de football et la ligue elle-même. Le Pérou connaît une série de protestations et de manifestations depuis le 7 décembre, date à laquelle l'ancien président Pedro Castillo a été destitué après avoir été accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. La vague de protestations a fait jusqu'à présent 48 morts dans des affrontements, des centaines de manifestants réclamant des élections générales. (Belga)