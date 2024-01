Terem Moffi (ex-Courtrai) remplace Victor Boniface (ex-Union) dans la sélection du Nigeria

"Victor Boniface est forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations à cause d'une blessure et est remplacé par Terem Moffi avec l'accord de la CAF (la confédération africaine de football, ndlr) et de son club (l'OGC Nice, ndlr.)", ont écrit les Super Eagles sur X (anciennement Twitter) mardi.

Lundi, Boniface avait confirmé son forfait sur les réseaux sociaux. L'ancien buteur de l'Union, désormais actif à Leverkusen, est blessé à l'aine et sera absent environ six semaines. Il rejoint le milieu Wilfred Ndidi (Leicester, ex-Racing Genk) dans la liste des forfaits côté nigérian. Ndidi a été remplacé par le joueur de l'Antwerp Alhassan Yusuf.