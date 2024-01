Tessa Wullaert: "Je ne compte pas m'arrêter à quatre Souliers d'Or"

Tessa Wullaert a remporté le Soulier d'Or féminin pour la quatrième fois de sa carrière, un record, jeudi lors du 70e Gala du Soulier d'Or à Anvers. L'attaquante des Red Flames et du Fortuna Sittard avait reçu ce trophée récompensant la meilleure joueuse belge évoluant en Belgique et à l'étranger en 2016, 2018 et 2019. L'année dernière, elle avait terminé 2e derrière Nicky Evrard, qui était devenue la première gardienne à recevoir ce trophée remis depuis 2016.