Tessa Wullaert plante sept buts avec Sittard en championnat des Pays-Bas

La capitaine de Sittard et des Red Flames a planté quatre buts en première période (14e, 20e, 27e et 36e) et trois autres en deuxième mi-temps (53e, 77e et 82e).

Trois autres Red Flames - Diede Lemey, Jarne Teulings et Feli Delacauw - étaient alignées dans les rangs de Sittard.