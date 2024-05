Tessa Wullaert veut "oublier les deux premiers matchs" et s'imposer contre la Tchéquie

Tessa Wullaert retrouve les Red Flames pour deux matchs contre la Tchéquie, vendredi à Prague et mardi prochain à Saint-Trond. L'équipe nationale féminine doit se relever de ses deux défaites initiales dans la campagne qualificative pour l'Euro 2025, et se donne "l'objectif de remporter ces deux matchs", a expliqué la capitaine mardi à Tubize.

"C'était difficile contre l'Espagne, nous étions très déçues de nous-mêmes", a avoué Tessa Wullaert. "Cela faisait longtemps que nous n'avions pas perdu à domicile, en plus. Nous voulions changer les choses et au Danemark, mais nous avons également démarré difficilement. Notre deuxième mi-temps ne suffit pas et nous aurions dû prester pendant 90 minutes."

"Nous n'étions pas satisfaites. Nous savions que ce serait difficile face à deux bonnes équipes. Désormais, il faut regarder au-delà et oublier ce bilan. La Tchéquie est une équipe très solide, mais nous avons beaucoup de qualité."