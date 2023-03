Teuma et Adingra de retour dans le onze de l'Union Saint-Gilloise

Le capitaine Teddy Teuma, absent à l'aller, et Simon Adingra, qui était monté au jeu, figurent dans le onze de base de l'Union Saint-Gilloise pour affronter l'Union Berlin en huitièmes de finale retour de l'Europa League, jeudi, à Anderlecht. Ils remplacent respectivement Oussama El Azouzi et Yorbe Vertessen (blessé).

Karel Geraerts a choisi d'aligner, devant Anthony Moris, un quatuor formé par, de droite à gauche, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess et Siebe Van der Heyden. Teuma trouvera à ses côtés dans l'entrejeu Senne Lynen et Loïc Lapoussin. Adingra, décisif contre Genk en championnat, accompagnera Victor Boniface et Lazare Amani en attaque.

En face, Berlin est annoncé en 3-5-2 avec Frederik Ronnow dans les buts, Danilho Doekhi, Robin Knoche et Diogo Leite en défense, Josip Juranovic, Aïssa Laïdouni, Rani Khedira, Morten Thorsby et Jérôme Roussillon dans l'entrejeu et Sheraldo Becker et Sven Michel en attaque.