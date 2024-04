Thiago Silva quittera Chelsea à la fin de la saison

"Blue un jour, blue toujours", a scandé le Brésilien très ému dans la vidéo publiée par son club. "J'étais arrivé ici pensant ne rester qu'un an, et je suis finalement resté quatre ans. Chelsea représente beaucoup pour moi, mais aussi pour ma famille", a-t-il expliqué.

Thiago Silva (39 ans) a porté la tunique bleue à 151 reprises, inscrivant 9 buts et donnant 3 passes décisives. Avec Chelsea, il a conquis la Ligue des Champions dès sa première saison, en 2020-2021, et remporté la Supercoupe de l'UEFA dans la foulée ainsi que la Coupe du monde des clubs.

"J'ai toujours donné le maximum, mais malheureusement tout a un début, un milieu et une fin", a philosophé Thiago Silva. L'ancien joueur du PSG et de l'AC Milan a laissé la porte ouverte à un retour ultérieur à Chelsea, dans "dans un autre rôle"'. Il a également salué Frank Lampard, grand artisan de son intégration.

"Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé pouvoir accomplir de si grandes choses et remporter l'un des plus grands titres dans le football professionnel, la Ligue des Champions, dans l'un des plus grands clubs du monde", s'est-il ému dans sa déclaration.

Le contrat de Thiago Silva expire le 30 juin prochain. Sa prochaine destination demeure inconnue.