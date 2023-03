Thibaut Courtois et Eden Hazard dans la sélection madrilène pour le Clasico de jeudi

Thibaut Courtois sera plus que probablement présent entre les perches pour défendre les filets madrilènes contre le rival historique catalan. Le gardien des Diables Rouges, qui avait manqué quatre matchs au début du mois de février sur blessure, a réintégré le onze de base depuis trois rencontres.

L'accumulation des matchs pourrait profiter à Eden Hazard, qui n'a plus joué depuis le 3 janvier dernier et la victoire du Real à Cacereno en coupe (0-1). En effet, Madrid est encore en lutte sur tous les tableaux, tant en championnat où il poursuit le Barça et compte 7 points de retard, qu'en Ligue des Champions après sa victoire 2-5 à Liverpool lors du match aller des huitièmes de finale, et qu'en Coupe du Roi.

Carlo Ancelotti pourrait vouloir reposer ses cadres, et offrir du temps de jeu à l'ancien Diable Rouge. "Hazard se sent bien et s'entraîne. Il aimerait des minutes de jeu, et il pourrait bien en recevoir dans les matchs à venir", a expliqué le technicien italien en conférence de presse, mercredi. Néanmoins, l'attaque madrilène est au complet maintenant que Rodrygo a fait son retour dans la sélection après son absence du week-end passé.

Le FC Barcelone se déplacera lui à Madrid avec la volonté de se remettre sur les rails. Récemment éliminés d'Europa League par Manchester United et battus par Almeria en championnat dimanche (1-0), les Catalans ne font pas figure de favoris. "Nous devons montrer une autre mentalité, et c'est le match idéal pour ça", a réagi l'entraîneur Xavi. Le match retour aura lieu le 5 avril au Camp Nou.