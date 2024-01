Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne parmi les 23 nommés pour l'Équipe de l'année

Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne figurent parmi les 23 nommés pour l'Équipe de l'année des The Best FIFA Football Awards, a annoncé la fédération internationale de football mercredi.

Courtois, 31 ans, est un des trois gardiens nommés pour l'Équipe de l'année aux côtés du Brésilien Ederson (Manchester City) et de l'Argentin Emiliano Martinez (Aston Villa), champion du monde avec l'Argentine et élu meilleur gardien de la dernière Coupe du monde. Courtois, vainqueur de la Coupe d'Espagne avec le Real Madrid en 2023, est également nommé pour le titre de gardien de l'année avec Ederson et le Marocain Yassine Bounou.

Le Portugais Ruben Dias (Manchester City), le Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool), le Brésilien Eder Militao (Real Madrid), l'Allemand Antonio Rüdiger (Real Madrid) et les Anglais John Stones et Kyle Walker (Manchester City) sont les six nommés en défense.

Les sept joueurs nommés en attaque sont les Français Kylian Mbappé (PSG) et Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad), le Norvégien Erling Haaland (Manchester City), l'Anglais Harry Kane (Tottenham/Bayern Munich), l'Argentin Lionel Messi (PSG/Inter Miami), le Portugais Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) et le Brésilien Vinicius Junior (Real Madrid)

Plus de 28.000 joueurs et joueuses à travers le monde ont voté pour l'Équipe de l'année qui sera dévoilée le lundi 15 janvier prochain à l'occasion de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards à Londres.