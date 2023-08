Thierry Henry est le nouvel entraîneur de l'équipe de France espoirs

Ancienne légende d'Arsenal, aussi passée par Monaco, la Juventus, le FC Barcelone et les New York Red Bulls, Henry a été l'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges entre août 2016 et octobre 2018 puis entre mai 2021 et décembre 2022. En septembre 2022, il avait remplacé Martinez, suspendu, lors d'un déplacement aux Pays-Bas en Ligue des Nations.