Thomas Meunier de nouveau à l'assist à Trabzonspor

Meunier a donné une passe décisive à l'ancien joueur d'Anderlecht et de Mouscron Trezeguet, qui a ouvert le score à la 49e minute. Enis Bardhi a planté le second but à la 77e minute.

Trabzonspor prend la 3e place du classement avec 40 points, loin derrière Galatasaray (66) et Fenerbahçe (64).