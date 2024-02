Thomas Meunier passeur décisif pour Trabzonspor qui domine Penidkspor et reste troisième

Face au 18e du championnat, l'ancien attaquant d'Anderlecht et de Mouscron Trezeguet (75e) a ouvert le score. Cinq minutes plus tard, Enis Destan a fait le break (80e) de la tête, bien trouvé sur un centre par Meunier. Le latéral droit a disputé l'intégralité de la rencontre et a reçu un avertissement (56e).

Au classement, Meunier et ses coéquipiers comptent 43 points ont trois points d'avance sur Besiktas, qui joue lundi soir. Devant, Fenerbahce (67) et Galatasaray (66) ont respectivement 24 et 23 points d'avance. Galatasaray n'a pas encore joué et se déplace dimanche dans la capitale pour affronter Ankaragucu à 17 heures.