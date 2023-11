Thomas Müller ne songe pas encore à la retraite

Müller, aujourd'hui âgé de 34 ans, a rejoint le centre de formation du FCB en 2000 et a fait ses débuts en équipe première en 2008. Au cours de sa carrière professionnelle, il n'a jamais joué pour un autre club. Champion du monde avec la Manschafft en 2014, il s'est forgé un solide palmarès avec le Bayern Munich pour lequel il a inscrit 164 buts et délivré 161 passes décisives en 470 matches: deux Ligues des champions et 12 titres champion avec les triplés de 2013 et 2020.

Les discussions concernant une prolongation de contrat devraient débuter dans les prochaines semaines. Le gardien Manuel Neuer pourrait également signer à nouveau à l'Allianz Arena. "Thomas est une icône du club. Il n'y aura plus jamais personne comme lui. Il sait que nous l'apprécions tous énormément", a récemment déclaré Herbert Hainer, le président du Bayern.