Thomas Müller prolonge au Bayern jusqu'en 2024

(Belga) Thomas Müller a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2024, a annoncé mardi le champion d'Allemagne de football.

"Je suis ravi d'avoir prolongé mon contrat avec le Bayern jusqu'en 2024", a commenté l'attaquant. "Le voyage que nous avons accompli depuis que j'ai rejoint l'Académie du Bayern en 2000 représente une histoire à succès fantastique jusqu'ici. Porter les couleurs rouges année après année, sur et en dehors du terrain, me procure un immense plaisir. Alors, continuons ensemble!" Müller, 32 ans, évolue au Bayern depuis l'âge de 10 ans. Il a joué dans toutes les équipes de jeunes avant d'intégrer l'équipe première en 2008. Il totalise aujourd'hui 624 matchs avec les Bavarois, pour 226 buts et 242 passes décisives. Son palmarès comprend onze titres de champion d'Allemagne, dont les dix derniers de manière consécutive, deux Ligues des Champions, six Coupes d'Allemagne, deux Supercoupes de l'UEFA et deux Coupes du monde des clubs. International allemand à 112 reprises (43 buts), Müller a remporté la Coupe du monde 2014. (Belga)