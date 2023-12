Thomas Müller prolonge avec le Bayern Munich jusqu'en 2025

Müller, 34 ans, a fait toutes ses classes au Bayern où il a fait ses débuts professionnels en août 2008. Au total, il a disputé 684 rencontres avec le club bavarois, compilant 237 buts et 261 assists. Le milieu offensif a remporté douze titres de champion d'Allemagne dont onze consécutifs entre 2013 et 2023 après le premier en 2010, six Coupes d'Allemagne et huit Supercoupes d'Allemagne. Il a aussi glané deux Ligues de Champions en 2013 et 2020, deux Supercoupes d'Europe et deux Coupes du monde des clubs.

Müller compte aussi 126 caps avec l'équipe nationale allemande avec qui il a remporté la Coupe du monde en 2014, inscrivant cinq de ses 45 buts avec la Mannschaft dont un dans l'historique victoire 7-1 contre le Brésil, pays-hôte, en demi-finale.