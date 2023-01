Thomas Müller reste à disposition de la Mannschaft

(Belga) Thomas Müller, champion du monde en 2014, n'a pas l'intention de renoncer à l'équipe d'Allemagne. L'attaquant du Bayern Munich de 33 ans avait laissé entendre après l'élimination au premier tour de la Mannschaft au Mondial de football au Qatar qu'il pourrait mettre fin à sa carrière internationale riche de 121 rencontres et 44 buts.

"Je resterai à la disposition de l'équipe nationale si on a besoin de moi, tant que je serai footballeur professionnel", a déclaré lundi à Doha Müller, où son club est en stage. "Cela ne me dit rien de renoncer si un coach national a besoin de moi. Je peux vivre avec si je ne suis pas appelé, même si j'aimerais l'être. C'est au coach de décider quand, si et comment." En 2019, le sélectionneur Joachim Löw avait fait savoir à Müller qu'il ne le sélectionnerait plus à l'avenir. Deux ans plus tard, à la suite des mauvais résultats de la Mannschaft, il a été rappelé et confirmé après l'arrivée de Hansi Flick comme sélectionneur, disputant encore 21 rencontres dont les trois lors du Mondial 2022 au Qatar. (Belga)