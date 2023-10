Thomas Sageder: "C'est dur de perdre comme ça"

Après avoir mené au score après 24 minutes et le but de Moses Usor, le Linz ASK quitte Bruxelles les mains vides, le club autrichien s'étant incliné sur le fil 2-1 face à l'Union Saint-Gilloise jeudi au Lotto Park d'Anderlecht lors de la 3e journée de la phase de groupes de l'Europa League (groupe E). Les Unionistes ont émergé en fin de rencontre grâce aux buts de Cameron Puertas, sur penalty (84e) et de Christian Burgess à la fin du temps additionnel (90e+4).