Thomas Tuchel "complètement surpris" par l'intérêt du Bayern

Contacté dans la soirée de mardi par les dirigeants du Bayern Munich, Thomas Tuchel a été "complètement surpris" par l'intérêt du club allemand pour lui proposer le poste d'entraîneur et remplacer vendredi Julian Nagelsmann, a-t-il expliqué samedi.

"Que vous me croyez ou non, j'étais un peu circonspect dans les trente premières secondes de notre première discussion. Je ne savais pas de quoi nous discutions. C'est devenu clair assez vite que c'était pour tout de suite", a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse à l'Allianz Arena.

Après une phase difficile en championnat -trois nuls, deux défaites et cinq victoires sur les dix dernières rencontres et le fauteuil de leader perdu au profit du Borussia Dortmund-, le Bayern a décidé de se séparer de son entraîneur Julian Nagelsmann, sous contrat jusqu'à l'été 2026, pour engager pour un peu plus de deux saisons Thomas Tuchel.

Le natif de Krumbach dans le sud-ouest de l'Allemagne a été licencié de Chelsea en septembre 2022 et était libre depuis. Il s'était installé à Munich depuis son licenciement.

Tuchel arrive sur le banc du Bayern en pleine trêve internationale et ne pourra disposer de tous ses joueurs que vendredi, même si son premier entraînement avec les Munichois non retenus en sélection est programmé lundi.