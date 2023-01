Tielemans manque son pénalty mais Leicester et ses Belges écartent finalement Walsall

(Belga) Samedi après-midi, Leicester a obtenu sa place en huitièmes de finale de la FA Cup en remportant une victoire étriquée (0-1) sur le terrain de Walsall, pensionnaire de quatrième division.

Quatre Belges figuraient sur la feuille de match du côté des Foxes. Outre Dennis Praet, sur le banc, le capitaine Youri Tielemans, Timothy Castagne et Wout Faes ont tous les trois disputé toute la rencontre. Tielemans a d'ailleurs manqué une occasion en or d'ouvrir la marque sur pénalty, peu après le retour des vestiaires (48e). Le milieu de terrain a vu sa tentative s'écraser sur le poteau gauche du but, mais Iheanacho a rassuré les siens en inscrivant l'unique but de la rencontre d'une frappe lointaine à la 68e minute. Quelque cinq minutes plus tôt, Dennis Praet avait rejoint ses trois compatriotes sur la pelouse pour disputer la dernière demi-heure de jeu. Leicester rejoint ainsi Manchester City, tombeur d'Arsenal vendredi soir, et Leeds, qui a éliminé Accrington Stanley samedi, en huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre, doyenne des compétitions dans le monde. (Belga)