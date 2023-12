Timo Werner, victime de la concurrence de Loïs Openda, pourrait quitter Leipzig en prêt

"Timo est notre joueur. Nous avons confiance en lui et l'apprécions aussi sur le plan humain" a déclaré Rouven Schröder, le directeur sportif. "Nous espérons qu'il pourra revenir au premier plan avec le RB Leipzig, mais nous envisageons également d'autres options pour lui".

Werner a connu quelques blessures mineures cette saison et n'a pas réussi à rester dans le onze de Marco Rose. Un prêt pourrait aussi lui être bénéfique afin de préparer l'Euro 2024 en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Appelé à 57 reprises avec la Mannschaft (24 buts), il y a également perdu sa place de titulaire ces derniers mois, Thomas Müller, Niclas Füllkrug ou Kaï Havertz lui étant préférés à la pointe de l'attaque.

Après quatre saisons réussies à Leipzig, Werner avait joué à Chelsea entre 2020 et 2022 sans que ce transfert de 53 millions d'euros ne soit un succès même s'il a remporté la Ligue des Champions avec le club londonien en 2021. Il était revenu à Leipzig à l'été 2022. Loïs Openda, Yussuf Poulsen et Benjamin Sesko lui sont passés devant dans la hiérarchie des attaquants et Werner n'a disputé que 102 minutes (en huit matches) au cours des 13 journées de Bundesliga cette saison.