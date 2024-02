Timothy Derijck quitte Zulte Waregem et fait un nouveau retour à La Haye

Timothy Derijck va porter les couleurs de l'ADO Den Haag (La Haye) pour la troisième fois de sa carrière. Le défenseur central de 36 ans a résilié son contrat avec Zulte Waregem et signé pour le club qui évolue en deuxième division néerlandaise. L'ADO en a fait l'annonce vendredi.

Derijck avait déjà joué pour La Haye entre 2009 et 2011, puis de 2014 à 2016. Il sort d'un séjour de deux ans à Zulte Waregem où il avait déjà joué de 2016 à 2018. Cette saison, Derijck n'avait participé qu'à 12 rencontres avec le Essevee, donnant un assist sur 1003 minutes de jeu. Il était hors de la sélection depuis le début du mois de décembre.

Outre Zulte et La Haye, le joueur formé à Anderlecht a évolué au Feyenoord, au NAC Breda, au PSV et à Utrecht aux Pays-Bas. En Belgique, il a aussi connu Dender, La Gantoise et Courtrai.