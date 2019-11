Tirage EURO 2020 - France, Portugal et Allemagne dans le "groupe de la mort", les Pays-Bas soulagés

(Belga) Explosif d'entrée de jeu : le Portugal, tenant du titre, est tombé dans le groupe de la France, championne du monde en titre, et l'Allemagne dans la poule la plus dense de l'Euro 2020, selon le tirage au sort réalisé samedi à Bucarest en Roumanie.

Les trois derniers vainqueurs des trois derniers tournois internationaux majeurs dans le même groupe. C'est l'ironie du sort de ce tirage au sort complexe, entre considérations diplomatiques et impératifs géographiques, qui a frappé le Portugal, la France et l'Allemagne, pour ce premier Euro (12 juin-12 juillet 2020) organisé dans douze villes du Vieux Continent. La France, championne du monde 2018, défiera l'Allemagne, championne du monde en 2014, d'entrée de tournoi, le 16 juin 2020 à Munich. L'identité du 4e adversaire du groupe F n'est pas encore connu car pour la première fois dans l'histoire de la compétition européenne, les quatre derniers billets ne seront distribués qu'en mars à l'issue des barrages. Le remake de la finale de l'édition 2016 entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la France de Didier Deschamps se jouera le 24 juin en Hongrie. Le Portugal, placé dans le chapeau N.3, faisait figure d'épouvantail pour toutes les grandes nations du football européen, même si les partenaires de "CR7" ont peiné à valider leur qualification. Quant à l'Allemagne, éliminée dès la phase de groupes au Mondial 2018, elle est en pleine reconstruction et a tiré son épingle du jeu dans l'un des groupes d'éliminatoires les plus relevés. La possibilité pour les quatre meilleurs troisièmes de groupe de se qualifier pour les 8es de finale offre toutefois une chance aux trois "cadors" de ce groupe F de tous se qualifier. Les autres favoris à la victoire finale ont eu plus de réussite. La Croatie, vice-champion du monde placé dans le chapeau 2, a été de son côté reversé avec l'Angleterre dans le groupe D, hébergé à Glasgow et Londres, où se tiendront aussi les demi-finales puis la finale. Les Pays-Bas n'ignoraient pas non plus devoir défier l'Ukraine, chez eux à Amsterdam dans le groupe C. Mais ils ont appris que l'Autriche se dressera également sur leur route. L'Espagne, l'un des 12 hôtes de la compétition, a été placée dans le groupe E avec la Suède, la Pologne et un barragiste à déterminer. Turquie - Italie sera l'affiche du match d'ouverture le 12 juin à Rome. (Belga)